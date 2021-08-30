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مانشيني: منتخب إيطاليا يستطيع تحسين مستواه قبل المونديال

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مانشيني
مانشيني مدرب إيطاليا

مانشيني: منتخب إيطاليا يستطيع تحسين مستواه قبل المونديال

روما - رويترز

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كشف روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا إن فريقه بطل أوروبا يستطيع تحسين مستواه بصورة أكبر قبل كأس العالم لكرة القدم في قطر العام القادم.

وبعد تتويجه بطلا لأوروبا الشهر الماضي، يمتلك المنتخب الإيطالي سجلا يخلو من الهزائم في 34 مباراة رسمية ويبتعد بمباراة واحدة عن الرقم القياسي الذي تحمله إسبانيا والبرازيل.

وفاز فريق مانشيني بالمباريات الثلاث التي خاضها في تصفيات كأس العالم حتى الآن.

وأبلغ مانشيني مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين: يمكننا التحسن في 14 شهرا من الآن وحتى كأس العالم. لم يتغير شيء. ستستمر حياتنا وعملنا أيضا. لقد فزنا ببطولة أوروبا وجعلنا أنفسنا و60 مليون إيطالي سعداء. حقيقة أننا تسببنا في سعادة كل هؤلاء الأشخاص يجعلنا فخورين جدا. ولكن ما زالت هناك خمس مباريات في التصفيات ويجب التعامل مع هذا الأمر بعناية. نبدأ مرة أخرى ضد لاعبين سبق لهم اللعب في الدوري لثماني أو تسع مباريات. الشيء المهم هو التأهل، ثم سيكون لدينا وقت للمرحلة الأخيرة.

وفاز جورجينيو لاعب وسط إيطاليا وتشيلسي، الذي لعب دورا بارزا في تتويج إيطاليا في بطولة أوروبا 2020، بجائزة أفضل لاعب في العام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ويشعر مانشيني بأن اللاعب البالغ من العمر "29 عاما" كان الاختيار الصحيح.

وتابع مانشيني: يبلي بلاء حسنا منذ سنوات وفي العام الحالي فاز بكل شيء شارك فيه، ويستحق الجائزة.

وتلتقي إيطاليا مع بلغاريا في الثاني من سبتمبر باستاد أرتيميو فرانكي في فلورنسا. ويلعب المنتخب الإيطالي بعد ذلك ضد سويسرا في بازل في الخامس من سبتمبر قبل أن يستضيف ليتوانيا في الثامن من سبتمبر باستاد مابي في ريغيو إميليا.

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