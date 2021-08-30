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ميلان يجدد إعارة باكايوكو

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تيموي باكايوكو

ميلان يجدد إعارة باكايوكو

ميلان - رويترز

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قال ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين إنه ضم لاعب الوسط تيموي باكايوكو مرة أخرى من تشيلسي بعقد إعارة لمدة عامين مع خيار تحويل الصفقة إلى انتقال نهائي.

وانتقل اللاعب الفرنسي البالغ من العمر "27 عاما" إلى تشيلسي في 2017 لكنه فشل في حجز مكان بالتشكيلة الأساسية، وأمضى أغلب الوقت معارا بما في ذلك فترة سابقة في ميلان خلال موسم 2018-2019 عندما شارك مع النادي الإيطالي في 42 مباراة بجميع المسابقات.

وأمضى باكايوكو الموسمين الماضيين معارا إلى موناكو ونابولي على الترتيب.

وقال ميلان في بيان: يسعد نادي ميلان أن يعلن التعاقد مع باكايوكو من تشيلسي في إعارة لمدة عامين قد تتحول إلى انتقال نهائي إلزامي إذا تم استيفاء بعض الشروط.

وتغلب ميلان 4-1 على كالياري يوم الأحد ليحقق انتصاره الثاني في مباراتين بالدوري الإيطالي هذا الموسم ويحتل المركز الرابع في الترتيب.

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