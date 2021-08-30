هدف ماندي العكسي ينقذ أتلتيكو من الخسارة أمام فياريال

تفادى أتلتيكو مدريد، حامل لقب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، تلقي خسارته الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي هذا الموسم، عقب تعادله في الوقت القاتل 2 - 2 مع ضيفه فياريال مساء الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة، بفضل النيران الصديقة.

وبعد نتيجة التعادل، فرط أتلتيكو في الانفراد بقمة ترتيب البطولة، بعدما أصبح في جعبته 7 نقاط، ليتقاسم الصدارة، مع فرق ريال مدريد وبرشلونة وريال مايوركا وإشبيلية وفالنسيا، المتساوية معه في نفس الرصيد.

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في المقابل، أصبح فياريال، الذي عجز عن تحقيق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات. ورغم السيطرة النسبية لأتلتيكو على مجريات الشوط الأول، لكنه فشل في ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف، لينتهي بالتعادل بدون أهداف.

وعلى عكس مجريات اللقاء، بادر فياريال بالتسجيل عن طريق مانو تريغيروس في الدقيقة 52، لكن النجم الأوروغواياني لويس سواريز، سرعان ما تعادل لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 55. واستغل فياريال الهفوات الساذجة التي سقط فيها مدافعو أتلتيكو، ليحرز النيجيري أرنوت غروينفيلد الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(الغواصات الصفراء) في الدقيقة 74.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز فياريال، فاجأ الجزائري عيسى ماندي لاعب فياريال الجميع، بتسجيله هدف التعادل لأتلتيكو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح الفريق المضيف نقطة ثمينة.