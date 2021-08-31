إشبيلية يرفض عرض تشيلسي للتعاقد مع كوندي

أكد مونشي المدير الرياضي لإشبيلية أن ناديه الإسباني رفض عرض تشيلسي اللندني للتعاقد مع المدافع الفرنسي جول كوندي لأنه ليس مقنعا.

وارتبط لاعب منتخب فرنسا (22 عاما) بتكهنات حول انتقاله لبطل أوروبا خلال فترة الانتقالات الحالية لكن لم يتوصل الناديان لاتفاق.



وأبلغ مونشي مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء: العرض الأول والرسمي الوحيد من تشيلسي كان يوم الأربعاء لكن المبلغ لم يكن مرضيا أو كافيا لنا.



وأضاف: تحدثت مع وكيل اللاعب مع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات وازدياد صعوبة مغادرة اللاعب. أعطينا مهلة لتشيلسي حتى يوم 20 لكننا استمعنا لهذا العرض رغم وصوله يوم 25.



وأشار مونتشي إلى أنه حاول التوصل لاتفاق مرن مع النادي الإنجليزي لكنه لم يلق ردا على مقترحه، وأكد: تلقينا عرضا رسميا من تشيلسي ورفضه إشبيلية رسميا وهذا كل ما في الأمر.