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إصابة أوباميكانو تثير القلق في بايرن ميونخ

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أوباميكانو
أوبمياكنو استبعد من تشكيلة فرنسا

إصابة أوباميكانو تثير القلق في بايرن ميونخ

ميونخ - د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء أن مدافعه دايوت أوباميكانو استبعد من صفوف المنتخب الفرنسي في مبارياته المقبلة بتصفيات كأس العالم، بسبب مشكلة في الفخذ الأيمن.

وجرى تبديل لاعب قلب الدفاع البالغ من العمر 22 عاما، والذي انضم إلى بايرن قادما من لايبزيغ في يوليو الماضي، خلال المباراة التي فاز فيها بايرن على هيرتا برلين 5 - صفر يوم السبت الماضي في الدوري الألماني.

ويلتقي بايرن ميونخ، الذي عانى من سلسلة من حالات الإصابة في خط الدفاع، في مباراته المقبلة فريق لايبزيغ يوم 11 سبتمبر المقبل، وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة أوباميكانو في مواجهة فريقه السابق.

وكذلك يلتقي بايرن ميونخ مع برشلونة الإسباني بعدها بثلاثة أيام في مباراته الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويتعافى لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن والمنتخب الفرنسي حاليا من إصابة في الركبة، لكنه ربما يكون لائقا لدى استئناف المنافسات المحلية بعد فترة التوقف الدولي.

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