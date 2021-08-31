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ريال مدريد يقترب من التعاقد مع زميل مبابي

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كامافينغا ومبابي

ريال مدريد يقترب من التعاقد مع زميل مبابي

العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية فرنسية، يوم الثلاثاء، أن ريال مدريد اقترب من التعاقد مع إدواردو كامافينغا، لاعب وسط رين الفرنسي، وأن النادي الإسباني يعمل على إكمال الصفقة.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية، مساء الثلاثاء، وكان نادي العاصمة الإسبانية سعى جاهدا للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، إلا أن المفاوضات توقفت في وقت سابق مع ناديه باريس سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن هناك اتفاق مبدئي بين الدولي الفرنسي كامافينغا وريال مدريد، وأن المفاوضات حدثت بسرعة في الساعات الماضية بشأن انتقال اللاعب البالغ من العمر "18 عاما".

وأكد الصحافي الإيطالي فابريزيو رومارنو، الخبير في سوق الانتقالات، صحة الأنباء، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": هناك محادثات متقدمة بين ريال مدريد ورين الفرنسي، وهناك عرض رسمي على طاولة رين، الصفقة متقدمة واللاعب يريد المغادرة إلى النادي الإسباني.

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