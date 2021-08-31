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توتنهام يضم الظهير البرازيلي إيمرسون من برشلونة

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إيمرسون برشلونة
إيمرسون لعب 3 مباريات مع برشلونة الموسم الجاري

توتنهام يضم الظهير البرازيلي إيمرسون من برشلونة

لندن - رويترز

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أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه أكمل إجراءات ضم الظهير الأيمن إيمرسون رويال بعقد لخمس سنوات من برشلونة.

وقال برشلونة إن توتنهام دفع 25 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 22 عاما.

وانتقل إيمرسون إلى برشلونة في يونيو 2019 قادما من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وانضم في البداية إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة قبل عودته إلى برشلونة في نهاية الموسم الماضي.

وقال توتنهام في بيان: يسعدنا الإعلان عن ضم إيمرسون رويال من برشلونة، وقع الظهير الأيمن معنا حتى عام 2026 وسيرتدي القميص رقم 12.

وشارك إيمرسون في مباريات برشلونة الثلاث في الدوري هذا الموسم وكان ضمن تشكيلة البرازيل التي خسرت أمام الأرجنتين في نهائي كأس كوبا أميركا في يوليو.

وأصبح إيمرسون خامس لاعب يضمه توتنهام في فترة الانتقالات الحالية بعد الحارس بييرلويجي غوليني والجناح برايان خيل والمدافع كريستيان روميرو ولاعب الوسط بابي سار.

وفاز توتنهام بمبارياته الثلاث الأولى في الدوري ويتصدر الترتيب. ويحل توتنهام ضيفا على كريستال بالاس يوم 11 سبتمبر بعد فترة التوقف الدولي

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