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رونالدو: عدت إلى مانشستر يونايتد من أجل فيرغسون

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رونالدو بزغ نجمه تحت إدارة السير أليكس

رونالدو: عدت إلى مانشستر يونايتد من أجل فيرغسون

مانشستر - د ب أ

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أهدى البرتغالي كريستيانو رونالدو عودته لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إلى مدرب الفريق الأسبق السير أليكس فيرغسون.

ووقع النجم البرتغالي على عقد مدته عامين في أولد ترافورد، بزغ نجمه مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قضى ستة أعوام تحت قيادة فيرغسون قبل الانضمام لريال مدريد في 2009.

وبعد وقت قصير من اتمام عودته لمانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس، كتب اللاعب رسالة عبر حسابه على "إنستغرام": ملاحظة سير أليكس، هذا من أجلك.

وتحدث رونالدو عن حب لا ينتهي لمانشستر يونايتد وأنه عاد إلى حيث ينتمي.

وأضاف: إنه بمثابة حلم تحقق، بعد كل المرات التي عدت فيها للعب أمام مانشستر يونايتد، وحتى كخصم، شعرت دائما بمثل هذا الحب والاحترام من المشجعين في المدرجات . هذه هي الأشياء التي تُصنع منها الأحلام بنسبة مئة بالمئة.

وأكد رونالدو : أنا هنا الآن! عدت حيث أنتمي! دعونا نجعل هذا يحدث مرة أخرى! ملاحظة، سير أليكس، هذا من أجلك.

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