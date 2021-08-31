فان ديك: لا يوجد اتفاق مع ليفربول لإراحتي

قال فيرجيل فان ديك إنه يشعر بالحماس إزاء عودته إلى تشكيلة منتخب هولندا لكرة القدم بعد غياب لما يقرب من عام كامل بسبب إصابة في الركبة، واستعاد مدافع ليفربول شارة القيادة قبل مواجهة النرويج في تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء.



وأبلغ فان ديك مؤتمرا صحفيا قبل توجه المنتخب الهولندي إلى أوسلو من أجل المباراة التي تقام في المجموعة السابعة: أشعر وكأنني في الماضي مرة أخرى، أنا سعيد جدا لوجودي هنا. نحن نستعد لمباراة مهمة للغاية. أنا متحمس جدا. كانََ من الصعب مشاهدة بطولة أوروبا.



وأبعدت جراحة في الركبة فان دايك عن معظم الموسم الماضي بالإضافة لبطولة أوروبا هذا الصيف، حيث خرج المنتخب الهولندي من دور الستة عشر على يد جمهورية التشيك.



وقد يشارك فان دايك، الذي لم يلعب مع بلاده منذ أكتوبر العام الماضي، في ثلاث مباريات خلال ستة أيام، حيث يلتقي المنتخب الهولندي على أرضه مع الجبل الأسود يوم السبت وتركيا يوم الثلاثاء القادم بعد مواجهة النرويج.



وقال المدافع البالغ من العمر "30 عاما" إن لا يوجد أي اتفاق مع ليفربول حول إمكانية إراحته في واحدة من تلك المباريات لتجنب الإرهاق.



وأضاف: أنا أعرف ما هو المهم لنفسي. لكن لحسن الحظ لدينا ما يكفي من المدافعين الجيدين.



وأكد لويس فان غال مدرب هولندا، الذي يبدأ فترته الثالثة في قيادة المنتخب، أن فان ديك سيرتدي شارة القيادة.



وقال فان ديك: يجلب فان غال شيئا إضافيا معه. الأجواء مفعمة بالحيوية، والكل يتمتع بالذكاء ويتطلع للعب. لكن في نهاية المطاف الأمر يتعلق بما نقدمه على أرض الملعب. تبدو الظروف جيدة وأجرينا مناقشات جيدة حول الطريقة التي نريد أن نلعب بها ضد النرويج وكيف نريد أن نتطور كفريق.

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