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لايبزيغ يضم موريبا من برشلونة

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موريبا خلال تقديمه بقميص لايبزيغ

لايبزيغ يضم موريبا من برشلونة

برلين - رويترز

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أعلن رازن بال شبورت لايبزيغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء ضم لاعب وسط برشلونة إيلاش موريبا بعقد لخمس سنوات.

وقال برشلونة إن قيمة الصفقة 16 مليون يورو، وقد ترتفع إلى 22 مليون يورو (25.98 مليون دولار)، بالإضافة إلى عشرة بالمئة من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.

وترقى موريبا (18 عاما) إلى الفريق الأول في النادي الكتالوني قرب نهاية الموسم الماضي، وشارك في 14 مباراة في الدوري الإسباني مع فريق المدرب رونالد كومان.

وقال برشلونة في بيان: يود نادي برشلونة أن يشكر إيلاش موريبا علنا على التزامه وتفانيه ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل.

وكانت الآمال كبيرة في كتالونيا على موريبا خريج أكاديمية لاماسيا الشهيرة في النادي. لكن بعد انهيار محادثات تجديد عقده المقرر أن ينتهي في نهاية الموسم الحالي، خرج موريبا من الحسابات وتعرض لانتقادات علنية من المدرب كومان ورئيس النادي خوان لابورتا بسبب سلوكه في الأسابيع الأخيرة.

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