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ليفربول يمدد عقد قائده هندرسون

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هندرسون
جوردان انضم إلى ليفربول في 2011

ليفربول يمدد عقد قائده هندرسون

ليفربول - رويترز

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أكد ليفربول أنه مدد عقد القائد جوردان هندرسون يوم الثلاثاء ليبدد الشكوك حول مستقبله بالنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يكشف ليفربول عن مدة التعاقد لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن هندرسون سيبقى في أنفيلد حتى 2025.

وانضم هندرسون (31 عاما) إلى ليفربول في 2011 وخاض 400 مباراة تقريبا وحمل شارة القيادة في 2015 وساهم في تتويج الفريق بلقبه السادس بدوري أبطال أوروبا في 2019 وبأول ألقابه بالدوري الإنجليزي خلال 30 عاما في 2020.

وقال هندرسون في بيان: أتشرف بالطبع وافتخر جدا بمواصلة رحلتي هنا، من المذهل إتمام الأمر والتركيز فقط في المضي قدما بالمستقبل. أنا في مكان مختلف بالطبع كلاعب وانسان منذ أول خطوة لي هنا.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري عقب التعادل 1-1 مع تشيلسي مطلع الأسبوع وسيزور ليدز يونايتد يوم 12 سبتمبر عند استئناف المسابقة بعد الفترة الدولية.

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