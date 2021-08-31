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مانشستر يونايتد يكمل إجراءات التعاقد مع رونالدو

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مانشستر يونايتد رونالدو
رونالدو عاد إلى النادي بعد 12 عاماً من انتقاله

مانشستر يونايتد يكمل إجراءات التعاقد مع رونالدو

مانشستر - رويترز

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أكد مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء أنه أكمل إجراءات التعاقد مع كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين ليعود المهاجم البرتغالي للنادي الذي حقق معه ثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009.

وأعلن النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما) الأسبوع الماضي واكتملت الصفقة بعد اجتياز الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

وأكد يوفنتوس في وقت سابق أن رونالدو ترك النادي بعد التوصل لاتفاق مع يونايتد لانتقاله مقابل 15 مليون يورو إضافة إلى ثمانية ملايين يورو في صورة حوافز متعلقة بالأداء.

وقال يوفنتوس في بيان: اليوم، بعد ثلاث سنوات و133 مباراة و101 هدف وخمسة ألقاب انفصل كريستيانو رونالدو ويوفنتوس.

وكان يوفنتوس تعاقد مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018 وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين وبكأس إيطاليا مرة واحدة.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر المقبل أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة التوقف الدولية.

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