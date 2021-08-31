نوير يغيب عن تدريبات منتخب ألمانيا مجدداً

غاب مانويل نوير حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني لكرة القدم عن تدريبات المنتخب مجددا يوم الثلاثاء، وذلك قبل المباراة المقررة أمام ليختنشتاين بعد غد الخميس ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيت كأس العالم 2022.

وتعرض نوير قائد منتخب ألمانيا إلى إصابة في الكاحل خلال مواجهة بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في مباراة كأس السوبر الألماني في 17 أغسطس، لكنه شارك بعدها في المباراة التي فاز فيها بايرن على هيرتا برلين 5 - صفر يوم السبت الماضي في الدوري الألماني.

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ولم تتضح الصورة بعد بشأن جاهزية نوير للمشاركة في المباراة المقررة مساء الخميس، وهي الأولى للمنتخب الألماني تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة العاشرة بالتصفيات، برصيد ست نقاط حصدتها خلال أول ثلاث جولات من مباريات المجموعة، إذ فازت على آيسلندا ورومانيا ثم تلقت هزيمة مفاجئة أمام مقدونيا الشمالية 1 - 2 .

وبعد مواجهة ليختنشتاين، يستضيف المنتخب الألماني نظيره الأرميني يوم الأحد المقبل قبل أن يحل ضيفا على منتخب آيسلندا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.