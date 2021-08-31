.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نوير يغيب عن تدريبات منتخب ألمانيا مجدداً

  • الخط
نوير
نوير تعرض إلى إصابة في الكاحل منتصف الشهر الحالي

نوير يغيب عن تدريبات منتخب ألمانيا مجدداً

شتوتغارت - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

غاب مانويل نوير حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني لكرة القدم عن تدريبات المنتخب مجددا يوم الثلاثاء، وذلك قبل المباراة المقررة أمام ليختنشتاين بعد غد الخميس ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيت كأس العالم 2022.

وتعرض نوير قائد منتخب ألمانيا إلى إصابة في الكاحل خلال مواجهة بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في مباراة كأس السوبر الألماني في 17 أغسطس، لكنه شارك بعدها في المباراة التي فاز فيها بايرن على هيرتا برلين 5 - صفر يوم السبت الماضي في الدوري الألماني.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن جاهزية نوير للمشاركة في المباراة المقررة مساء الخميس، وهي الأولى للمنتخب الألماني تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة العاشرة بالتصفيات، برصيد ست نقاط حصدتها خلال أول ثلاث جولات من مباريات المجموعة، إذ فازت على آيسلندا ورومانيا ثم تلقت هزيمة مفاجئة أمام مقدونيا الشمالية 1 - 2 .

وبعد مواجهة ليختنشتاين، يستضيف المنتخب الألماني نظيره الأرميني يوم الأحد المقبل قبل أن يحل ضيفا على منتخب آيسلندا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟ بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟
دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر
الأكثر قراءة
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
أبل ستطلق أبل ستطلق "ميزة خارقة" في هاتف آيفون.. ستغير مفهوم الاتصالات عالمياً
شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟ شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟
جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل
قبل أن تذهب
إسرائيل تمنح 5 آلاف عائلة فلسطينية تصاريح للم الشمل
إسرائيل تمنح 5 آلاف عائلة فلسطينية تصاريح للم الشمل
اكتشف المزيد