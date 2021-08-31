ويليان يترك أرسنال ويعود إلى نادي طفولته

رحل البرازيلي الدولي السابق ويليان بشكل مبكر عن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم ليعود إلى ناديه السابق كورينثيانز البرازيلي الذي التحق به وهو صغير.

وكتب ويليان على "تويتر": ولدت هنا كلاعب كرة قدم، وبعد 14 عاما أعود لأواصل كتابة تاريخي في النادي الذي أحبه.

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وأضاف ويليان (33 عاماً) الذي وقع عقدا مع النادي البرازيلي حتى عام 2023: لننطلق يا كورينثيانز!.

ونشأ ويليان في نادي كورينثيانز بمدينة ساو باولو قبل أن يبدأ مسيرة احترافه الخارجية في عام 2007 وهو بعمر السابعة عشرة في نادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

وانضم ويليان في أغسطس الماضي إلى أرسنال قادما من تشيلسي وكان من المفترض أن يستمر عقده حتى 2023، لكن النادي اللندني أعلن أنه اتفق مع اللاعب على فسخ العقد بصورة مبكرة.

ولعب ويليان في صفوف تشيلسي لمدة سبعة أعوام فاز معه ببطولة الدوري مرتين وكأس انجلترا والدوري الأوروبي.