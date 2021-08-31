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يوفنتوس يستعيد لاعبه السابق كين بنظام الإعارة

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مويس كين يوفنتوس
كين بدأ مشواره مع يوفنتوس في 2016

يوفنتوس يستعيد لاعبه السابق كين بنظام الإعارة

تورينو - رويترز

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أعلن يوفنتوس يوم الثلاثاء عن تعاقده مع مويس كين على سبيل الإعارة من إيفرتون لمدة عامين ليعود المهاجم الإيطالي للنادي، الذي بدأ به مشواره الاحترافي.

وقال النادي الإيطالي إنه توصل لاتفاق لدفع سبعة ملايين يورو قيمة الإعارة بواقع ثلاثة ملايين يورو في الموسم الحالي وأربعة ملايين أخرى في الموسم المقبل.

وخاض كين، الذي صعد من قطاع الناشئين في يوفنتوس، مباراته الأولى مع الفريق الأول في 2016 حين كان يبلغ 16 عاما ليصبح أصغر لاعب يشارك مع النادي وثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال يوفنتوس في بيان: يعود اللاعب البالغ عمره 21 عاما للنادي الذي لم يقطع معه خطواته الأولى بمسيرته الاحترافية فحسب بل نشأ به صبيا ولاعبا بقطاع الناشئين.

وكان كين أول لاعب مولود بعد عام 2000 يسجل هدفا في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا وخاض تسع مباريات دولية مع إيطاليا.

وباع يوفنتوس مؤخرا كريستيانو رونالدو هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي إلى مانشستر يونايتد.

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