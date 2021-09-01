الاتحاد الإنجليزي: تشيلسي لم يسيطر على اللاعبين

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تهمتين لنادي تشيلسي بشأن عدم القدرة على السيطرة على لاعبيه، وذلك بعد المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ليفربول 1 - 1 الاسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن الحكم أنتوني تايلور أشهر البطاقة الحمراء في وجه ريس جيمس مدافع تشيلسي بعدما لمس الكرة بيده على خط المرمى، واحتسب ركلة جزاء لليفربول سجلها المصري محمد صلاح بنجاح في الشباك. كان لاعبو تشيلسي قد أبدو اعتراضهم على قرار تايلور بطرد جيمس، حيث كانوا يرون بأن الكرة انحرفت قليلا عن فخذ اللاعب إلى ذراعه.

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وأمهل الاتحاد الإنجليزي للعبة، تشيلسي حتى بعد غد الجمعة للرد على الاتهامات. وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيانه: "تم توجيه تهمتين لتشيلسي بخرق قواعد الاتحاد الإنجليزي بعد مباراتهم أمام ليفربول يوم السبت الماضي".

وأضاف البيان: "يُزعم أن تشيلسي فقد السيطرة على لاعبيه خلال الدقيقة 48 من الشوط الأول في مباراة ليفربول، بالإضافة إلى ما بعد صافرة نهاية الشوط ذاته، تشيلسي لديه حتى يوم الجمعة للرد على تلك الاتهامات".

وكانت المباراة قد شهدت تسجيل الألماني كاي هافيرتز لهدف التقدم لتشيلسي، قبل أن يدرك صلاح التعادل لليفربول. ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد سبع نقاط .