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الجمهور يختار فيليبس لاعب العام في إنجلترا

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كالفين فيليبس
فيليبس تألق في بطولة أوروبا الأخيرة

الجمهور يختار فيليبس لاعب العام في إنجلترا

لندن - رويترز

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أعلن المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم يوم الأربعاء أن كالفين فيليبس لاعب وسط ليدز يونايتد فاز بجائزة الجمهور لأفضل لاعب في العام في إنجلترا.

وتفوق فيليبس (25 عاما) في السباق على الجائزة على لاعب وسط تشيلسي ماسون ماونت ومهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ.

وقدم فيليبس موسما متميزا مع ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز ولعب دورا بارزا في حصول الفريق الذي يقوده المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا على المركز التاسع في نهاية الموسم الماضي مباشرة بعد صعوده من الدرجة الأدنى.

وخاض فيليبس مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الإنجليزي في سبتمبر من العام الماضي وسرعان ما أصبح أحد أعمدة خط الوسط وشارك أساسيا من البداية في جمع مباريات المنتخب في بطولة أوروبا 2020 عندما خسر في المباراة النهائية أمام نظيره الإيطالي بركلات الترجيح.

وسيلتقي المنتخب الإنجليزي الذي يقوده المدرب غاريث ساوثغيت مع نظره المجري في تصفيات كأس العالم الخميس ثم يواجه أندورا وبولندا بعد ذلك.

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