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المحكمة ترفض إطلاق سراح لاعب مانشستر سيتي

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بنيامين ميندي
مانشستر سيتي أوقف ميندي

المحكمة ترفض إطلاق سراح لاعب مانشستر سيتي

مانشستر - رويترز

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كشفت وسائل إعلام بريطانية أن بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي سيبقى محتجزا بعد رفض محكمة تشيستر كراون إطلاق سراحه بكفالة قبل محاكمة محتملة بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

واحتُجز ميندي (27 عاما) يوم الجمعة الماضي عقب مثوله أمام محكمة في تشيستر بعد يوم من اتهامه بارتكاب أربع جرائم اغتصاب وجريمة اعتداء جنسي، وفقا للتقارير الصحافية، بينما قال محامي بنجامين إن اللاعب نفى هذه المزاعم.

ولم يحضر اللاعب الفرنسي جلسة النظر في الكفالة يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة تشيستر كروان في العاشر من سبتمبر.

وتشير المزاعم ضد ميندي، الذي أوقفه ناديه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى أنها ارتكبت في الفترة من أكتوبر 2020 وأغسطس 2021.

وتعاقد لاعب منتخب فرنسا مع سيتي في 2017 قادما من موناكو مقابل 52 مليون جنيه إسترليني وفاز بثلاثة ألقاب للدوري الممتاز خلال فترته في مانشستر

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