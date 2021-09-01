المخضرم بواتينغ ينضم إلى ليون الفرنسي

وقع الألماني الدولي السابق جيروم بواتينغ عقدا لمدة عامين مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم كلاعب حر بعد انتهاء عقده السابق مع بايرن ميونخ.

وأعلن النادي الفرنسي على "تويتر" يوم الأربعاء أن عقد بواتينغ الحائز مع المنتخب الألماني على بطولة كأس العالم 2014 والذي سيكمل عامه الثالث والثلاثين يوم الجمعة، سيستمر حتى صيف 2023.

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ومن المنتظر أن يضع بواتينغ خبرته في الدفاع في خدمة ليون تحت القيادة الفنية لبيتر بوس والذي أجرى محادثة طويلة مع بواتينغ كانت هي العامل الحاسم في قرار اللاعب الألماني بالانضمام إلى ليون الذي تلقت شباكه 43 هدفا في الموسم الماضي.