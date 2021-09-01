المهاجم الهولندي دي يونغ ينضم إلى برشلونة

أعلن برشلونة في بيان يوم الأربعاء أنه توصل لاتفاق للتعاقد مع الهولندي لوك دي يونغ، مهاجم إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي.



وسيصل دي يونغ (31 عاما) إلى نوكامب بعدما قضى موسمين في إشبيلية، حيث قاد ناديه لحصد لقب الدوري الأوروبي 2020 وسجل عشرة أهداف في 69 مباراة بالدوري الإسباني.



وثارت شكوك حول إتمام الصفقة في ظل عدم إعلانها من الناديين قبل حلول منتصف الليل ونهاية فترة الانتقالات، لكن رابطة الدوري الإسباني أكدت أنها حصلت على الوثائق المطلوبة في الوقت السليم.



وتأتي هذه الصفقة بعدما كان برشلونة مشغولا في اليوم الأخير للانتقالات برحيل إيمرسون رويال إلى توتنهام هوتسبير وري ماناي إلى سبيزيا وإيلاش موريبا إلى لايبزيغ مع إعارة أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد.

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