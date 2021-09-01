برشلونة يتخلص من غريزمان ويعيده إلى أتلتيكو

أعلن أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء أنه استعاد مهاجمه السابق أنطوان غريزمان من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.



وفي واحدة من الصفقات المثيرة في أوروبا مع غلق باب الانتقالات، ضمن أتليتيكو استعادة لاعبه الفرنسي الذي باعه إلى برشلونة في 2019 مقابل حوالي 120 مليون يورو (141.7 مليون دولار).



وقال أتلتيكو في بيان إن الصفقة تتضمن بندا يسمح للنادي بتمديد الإعارة لعام إضافي.



وأضاف برشلونة في بيان أن العقد ينص على ضرورة انتقال غريزمان بشكل نهائي إلى أتليتيكو، على أن يدفع بطل الدوري أجر اللاعب الفرنسي بالكامل.



وذكرت تقارير محلية في إسبانيا أن سعر بيع أنطوان بشكل نهائي سيبلغ 40 مليون يورو (47.23 مليون دولار).



وثارت تكهنات حول استكمال الصفقة في ظل عدم إعلان الناديين عنها مع حلول منتصف الليل والوصول إلى نهاية فترة الانتقالات.



لكن ذكرت تقارير أن ما تسبب في تعطيل الصفقة هو نظام انتقالات رابطة الدوري الإسباني، لكن الرابطة أكدت أنها استقبلت كل الوثائق المطلوبة في الوقت السليم لإبرام الصفقة.





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