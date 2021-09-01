.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

برشلونة يكشف عن خليفة ميسي.. ويمنحه الرقم "10"

  • الخط
ميسي فاتي
فاتي مع ميسي في مباراة سابقة للفريق الكتالوني

برشلونة يكشف عن خليفة ميسي.. ويمنحه الرقم "10"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف برشلونة الإسباني يوم الأربعاء عن قائمة أرقام الموسم الجديد، بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، والتي شهدت منح النادي الكتالوني رقم "10" الأسطوري الذي كان يحمله ليونيل ميسي إلى الشاب أنسو فاتي "18 عاماً".

وبدأ فاتي المولود في غينيا بيساو مشواره مع برشلونة مطلع موسم 2019-2020 وأصبح أصغر لاعب يسجل لبرشلونة هدفاً في الدوري الإسباني شهر أغسطس 2019، وفي ديسمبر من ذلك العام أصبح أصغر مسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا عندما هز شباك إنتر ميلان الإيطالي في دور المجموعات.

وفي الموسم الماضي أحرز هدف تعادل برشلونة في شباك ريال مدريد بالدوري الإسباني، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ مباريات "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين.

واختار فاتي تمثيل منتخب إسبانيا عوضاً عن بلده الأم، وسجل هدفاً للمنتخب في مرمى أوكرانيا ببطولة دوري أمم أوروبا ليصبح أصغر لاعب يحرز هدفاً للإسبان في التاريخ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
للحصول على أقصى فوائدها.. 17 عنصرا غذائيا يجب تناولها نيئة للحصول على أقصى فوائدها.. 17 عنصرا غذائيا يجب تناولها نيئة
تلوث الهواء سيقصر عمر 40% من هذا الشعب بـ9 سنوات تلوث الهواء سيقصر عمر 40% من هذا الشعب بـ9 سنوات
الأكثر قراءة
احذفها فورا من هاتفك.. احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة
جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل
أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني
بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف
اليوم.. بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل اليوم.. بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.. عليك بـ10 أطعمة للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.. عليك بـ10 أطعمة
قبل أن تذهب
بعد تبرئة إيران للمذنبين.. عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب بـ"محكمة دولية"
بعد تبرئة إيران للمذنبين.. عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب بـ"محكمة دولية"
اكتشف المزيد