برشلونة يكشف عن خليفة ميسي.. ويمنحه الرقم "10"

كشف برشلونة الإسباني يوم الأربعاء عن قائمة أرقام الموسم الجديد، بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، والتي شهدت منح النادي الكتالوني رقم "10" الأسطوري الذي كان يحمله ليونيل ميسي إلى الشاب أنسو فاتي "18 عاماً".

وبدأ فاتي المولود في غينيا بيساو مشواره مع برشلونة مطلع موسم 2019-2020 وأصبح أصغر لاعب يسجل لبرشلونة هدفاً في الدوري الإسباني شهر أغسطس 2019، وفي ديسمبر من ذلك العام أصبح أصغر مسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا عندما هز شباك إنتر ميلان الإيطالي في دور المجموعات.

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وفي الموسم الماضي أحرز هدف تعادل برشلونة في شباك ريال مدريد بالدوري الإسباني، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ مباريات "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين.

واختار فاتي تمثيل منتخب إسبانيا عوضاً عن بلده الأم، وسجل هدفاً للمنتخب في مرمى أوكرانيا ببطولة دوري أمم أوروبا ليصبح أصغر لاعب يحرز هدفاً للإسبان في التاريخ.



