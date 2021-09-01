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بعد يوم من انتقاله.. موريبا يشعر بالحنين لبرشلونة

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موريبا برشلونة
موريبا خاض 18 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي

بعد يوم من انتقاله.. موريبا يشعر بالحنين لبرشلونة

برلين - د ب أ

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أبدى إيلايش موريبا، اللاعب المنضم حديثا لفريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم قادما من برشلونة الإسباني، بعض الحنين لوطنه بعد الرحيل عن الفريق الكاتالوني.

وسمح برشلونة لموريبا (18 عاماً) بالرحيل إلى فريق لايبزيغ الثلاثاء في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد حتى عام 2026.

وبسؤال موريبا إذا ما كان يشعر بالحنين لبرشلونة حيث تقيم عائلته هناك قال اللاعب: إنها مدينتي.

وأضاف موريبا الذي شارك في 18 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة في حديث مع الصحفيين : يجب أن أكون واقعيا، مستوى لياقتي البدنية ليس مثاليا في الوقت الحالي.

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