تشيلسي يضم ساؤول من أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم صباح الأربعاء ضم ساؤول نيغيز من أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد إعارة لمدة موسم واحد مع بند يسمح بالتعاقد النهائي في نهاية الموسم.

وقال ساؤول في تصريحات نشرها موقع نادي تشيلسي على الإنترنت :متحمس للغاية لبدء هذا التحدي الجديد مع تشيلسي. جماهير تشيلسي، أنا واحد منكم الآن ولا أطيق انتظار ارتداء قميص الفريق وبدء التدريبات ورؤيتكم جميعا. أراكم قريبا.



وقضى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عاما، كل الفترة الماضية من مسيرته الاحترافية في العاصمة الإسبانية مدريد، إذ بدأ كلاعب شاب في ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو ولعب أيضا لفريق رايو فايكانو بعقد إعارة.

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وخاض ساؤول 447 مباراة مع أتلتيكو سجل خلالها 53 هدفا، واعتلى منصة التتويج بالدوري الأوروبي مرتين وتوج بلقب كأس إسبانيا ولقبي كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، كما توج مع أتلتيكو في الموسم الماضي بلقب الدوري الإسباني.

وشارك ساؤول في 33 من المباريات الـ38 لأتلتيكو مدريد في الدوري خلال الموسم الماضي وسجل هدفين للفريق الذي تفوق على ريال مدريد بفارق نقطتين ليتوج باللقب.