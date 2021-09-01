سكالوني: ميسي سيلعب رغم قلة مشاركاته

قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، اليوم الأربعاء، إن ليونيل ميسي جاهز بما يكفي لخوض مباريات تصفيات كأس العالم لكرة القدم هذا الأسبوع، رغم خوضه أقل من نصف ساعة هذا الموسم مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

وأبلغ سكالوني الصحافيين قبل يوم واحد من مواجهة الأرجنتين وفنزويلا في كاراكاس "بعد الحديث معه، ليس لدي أي شكوك. رغم أنه لم يحصل على نفس دقائق اللعب (مقارنة ببرشلونة)، سيلعب ونأمل مشاركته في جميع المباريات الثلاث".

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ولم يشارك ميسي في مباراة كاملة منذ العاشر من يوليو الماضي عندما بدأ المباراة النهائية لكأس كوبا أميركا مع الأرجنتين أمام البرازيل. وقضى معظم وقته منذ ذلك الحين في ترتيب انتقاله إلى باريس سان جيرمان بعد 18 عاما مع برشلونة.

وخاض اللاعب البالغ عمره 34 عاما أولى مبارياته مع باريس سان جيرمان يوم الأحد الماضي عندما شارك بديلا أمام ستاد ريمس ولعب 24 دقيقة فقط في الفوز 2-صفر. وتدرب مع الأرجنتين اليوم قبل خوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم.

وسيلتقي بطل العالم مرتين أيضا بعد فنزويلا مع البرازيل في ساو باولو يوم الأحد المقبل قبل استضافة بوليفيا في بوينس أيرس في التاسع من الشهر الحالي.

ويحتل الفريق المركز الثاني خلف البرازيل بين عشرة منتخبات في تصفيات أميركا الجنوبية، حيث يتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة إلى قطر 2022.

وأشاد سكالوني باللاعبين القادمين من إنجلترا رغم الخطوة المثيرة للجدل من أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز لمنعهم من السفر.

وقال سكالوني "أعلنا قائمة للمشاركة في ثلاث مباريات واللاعبون موجودون هنا لخوض المباريات. لم نسمع ردا سلبيا ابدا، لقد تحدثنا وناقشنا الأمر مع معظم الأندية وتوصلنا إلى أنه يتعين عليهم الحضور".