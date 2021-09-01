غريزمان: قدمت كل شيء مع برشلونة

قال اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان إنه قدم كل ما بوسعه بقميص برشلونة الإسباني لكرة القدم، وإنه انزعج إزاء نهاية فترة تواجده مع الفريق بشكل مفاجئ، وذلك مع عودته إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

وعاد الفرنسي الدولي غريزمان إلى أتلتيكو مدريد بعقد إعارة مساء يوم الثلاثاء، مع الاتفاق بضمه بعقد نهائي، وذلك بعد أن قضى عامين فقط ضمن صفوف برشلونة.

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وكان برشلونة قد تعاقد مع غريزمان من أتلتيكو في عام 2019، لكن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما لم ينجح في تقديم أفضل مستوياته بقميص الفريق الكتالوني.

وسجل غريزمان، لاعب ريال سوسييداد السابق، المشاركة رقم 100 له بقميص برشلونة في كل المسابقات قبل أسبوعين، وكان يتطلع إلى الاستمرار ضمن صفوفه ليحقق مئوية جديدة. لكنه شارك بعدها في مباراتين فقط، قبل أن تحسم أمس صفقة انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

وفي أول تعليق له على الصفقة، لجأ غريزمان إلى وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء لتقديم الشكر لجماهير برشلونة على دعمه خلال العامين الماضيين.

وقال غريزمان عبر تويتر: "أقول وداعا مع شكركم على هذا الحب. لقد قدمت كل ما بوسعي من أجل هذا القميص".

وأضاف: "شاركت مع هذا النادي الكبير وأشعر بالحزن لعدم استطاعتي الاستمرار وسط حضوركم في المدرجات، لكنني فخور بأنني كنت واحدا منكم".