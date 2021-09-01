رونالدو يصف عودته إلى يونايتد بـ"القرار الأفضل"

وعد البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الأربعاء بمساعدة فريقه الجديد مانشستر يونايتد على الفوز بالبطولات الكبرى من جديد ووصف عودته لناديه السابق بأنه "أفضل قرار" وبأنه بداية لمرحلة جديدة.



وعاد رونالدو لناديه السابق الذي أمضى معه ستة مواسم ما بين 2003و 2009 وفاز معه بثمانية ألقاب كبيرة بناء على عقد لمدة عامين قادما من يوفنتوس الإيطالي في وقت سابق من الأسبوع الحالي.



وقال رونالدو (36 عاما) عبر موقعه ناديه الرسمي على الإنترنت: أعتقد أنه أفضل قرار اتخذته.. أنا أود الاستمرار ودخول التاريخ من جديد وسأحاول مساعدة مانشستر على تحقيق نتائج كبيرة والفوز بالألقاب وأهمها الفوز ببطولات كبيرة.



وأكد رونالدو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات أن أليكس فيرغسون مدرب يونايتد السابق لعب دورا كبيرا في عودته إلى أولد ترافورد.



وكان السير تعاقد مع رونالدو في 2003 عندما كان عمره 18 عاما ووقتها كان في سبورتنغ لشبونة البرتغالي.



وقال رونالدو: السير أليكس فيرجسون هو بمثابة أب لي في كرة القدم ولقد ساعدني كثيرا وعلمني أشياء كثيرة وفي رأيي فإنه لعب دورا كبيرا في العودة بسبب العلاقة بيننا وتواصلنا الدائم وهو شخص رائع.



وأشاد رونالدو بالعلاقة مع مدرب يونايتد الحالي أولي غونار سولشاير الذي سبق ولعب إلى جانبه في يونايتد طوال أربعة مواسم، وأضاف عن ذلك: تحدثت معه. لكننا سنتحدث أكثر بصورة مباشرة حتى يتسنى لي معرفة توقعاته.



وواصل: علاقتي معه رائعة كما سبق وقلت. وجودي في مانشستر هدفه مساعدة الفريق على تحقيق النتائج المرجوة ويمكن للمدرب الاعتماد علي في تحقيق ما يريده.



وحاليا يتواجد رونالدو مع منتخب البرتغال الذي يستعد لمواجهة نظيره الإيرلندي في وقت لاحق من يوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022.



ويتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى بألوان يونايتد في 11 سبتمبر الجاري في مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

مادة اعلانية