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بنزيمة: مبابي سينتقل إلى ريال مدريد

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الثنائي

بنزيمة: مبابي سينتقل إلى ريال مدريد

باريس - د ب أ

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يرى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أن مواطنه كيليان مبابي سينضم عاجلا أو آجلا إلى صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني.

وذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد عرض 200 مليون يورو لضم مبابي من سان جيرمان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وهي قيمة مالية مبالغ فيها بالنسبة للاعب يقضي الموسم الأخير في عقده.

وتردد أن سان جيرمان لم يرد على هذا العرض، وهو الثالث للنادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية ، مما يعني بقاء مبابي مع الفريق الفرنسي بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

ولكن مبابي يحق له التفاوض مع ريال مدريد بداية من يناير المقبل في ظل رغبته الشديدة في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

وقال بنزيمة لمحطة "ار تي ال" ، "إنه لاعب سينضم لصفوف ريال مدريد عاجلا أو أجلا"... أود أن يكون معي اليوم في مدريد".

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