.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رونالدو يرفض خسارة البرتغال ويسجل ثنائية في 7 دقائق

  • الخط
بعد الهدف الأول

رونالدو يرفض خسارة البرتغال ويسجل ثنائية في 7 دقائق

لشبونة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

كان النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو على موعد مع التاريخ، عندما قاد منتخب بلاده لقلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه منتخب أيرلندا، لانتصار قاتل 2 - 1 يوم الأربعاء في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي شهدت أيضا فوز لوكسمبورج على ضيفتها أذربيجان بالنتيجة ذاتها.

وانفرد منتخب البرتغال بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب صربيا، الذي خاض 3 لقاءات فقط، فيما احتلت لوكسمبورغ المركز الثالث بست نقاط، وبقي منتخبا جزر فاروه وأذربيجان بلا رصيد من النقاط.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء للبرتغال في الدقيقة 15، ليأتي العقاب من المنتخب الأيرلندي، بعدما افتتح التسجيل عبر جون إيغان في الدقيقة 45.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز أيرلندا، فاجأ رونالدو الجميع، بتسجيله هدفين لمنتخب البرتغال في الدقيقتين 89، والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذين الهدفين، رفع رونالدو رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 111 هدفا، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين على المستوى الدولي، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه النجم الإيراني المعتزل علي دائي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة من العيار الثقيل.. سم أفعى برازيلية قد يحمل العلاج لكورونا مفاجأة من العيار الثقيل.. سم أفعى برازيلية قد يحمل العلاج لكورونا
للحصول على أقصى فوائدها.. 17 عنصرا غذائيا يجب تناولها نيئة للحصول على أقصى فوائدها.. 17 عنصرا غذائيا يجب تناولها نيئة
الأكثر قراءة
اليوم.. بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل اليوم.. بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
طالبان تتقدم في بنجشير.. وتعلن هبة الله رئيساً لحكومتها الجديدة طالبان تتقدم في بنجشير.. وتعلن هبة الله رئيساً لحكومتها الجديدة
مفيد للقلب والعظام والأسنان.. نوع من البقوليات لا يجب الاستغناء عنه مفيد للقلب والعظام والأسنان.. نوع من البقوليات لا يجب الاستغناء عنه
تطالب بـ تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر
بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو
شاحنات إيرانية تنقل مدرعات أميركية.. وأنباء عن تهريبها من أفغانستان شاحنات إيرانية تنقل مدرعات أميركية.. وأنباء عن تهريبها من أفغانستان
قبل أن تذهب
سقوط ترسانة أسلحة أميركية في يد طالبان.. وواشنطن تطمئن العالم
سقوط ترسانة أسلحة أميركية في يد طالبان.. وواشنطن تطمئن العالم
اكتشف المزيد