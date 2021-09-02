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رونالدو يغادر معسكر منتخب البرتغال بسبب "الإنذارات"

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من تدريباته في المعسكر

رونالدو يغادر معسكر منتخب البرتغال بسبب "الإنذارات"

لندن - د ب أ

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خرج كريستيانو رونالدو من قائمة منتخب بلاده، وذلك عقب قيادته الفريق لفوز مهم وصعب على حساب أيرلندا 2 - 1 أمس الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 36 عاما ، حقق رقما قياسيا بتسجيله الهدف رقم 110 في مسيرته الدولية، محرزا بذلك هدف التعادل بعدما تقدم جون إيجن للمنتخب الأيرلندي عقب دقيقة واحدة من انطلاق المباراة يوم الأربعاء، قبل أن يكمل المهمة على أكمل وجه ويسجل الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ويصل للهدف رقم 111 دوليا.

وخلع رونالدو قميصه احتفالا بالهدف، ليتم تحذيره من جانب الحكم السلوفيني ماتي يوج، ليتلقى البطاقة الصفراء بعد ذلك ليغيب عن مواجهة يوم الثلاثاء المقبل أمام أذربيجان.

وذكر الاتحاد البرتغالي في بيان له عبر موقعه الرسمي: "البطاقة الصفراء التي تلقاها رونالدو أمام أيرلندا أصبحت الثانية له في التصفيات، ليضطر للغياب عن المباراة الرسمية المقبلة، والتي ستكون أمام أذربيجان".

ويعني خروج رونالدو من قائمة البرتغال أنه لن يشارك في المباراة المقبلة أمام منتخب قطر في اللقاء الودي الذي سيقام في المجر، وذلك رغم عدم وجود موعد رسمي لانضمامه لتدريبات مانشستر يونايتد والذي وقع له للمرة الثانية في مسيرته في وقت سابق من الاسبوع الجاري.

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