فان غال: منتخب هولندا بعيد عن الطراز العالمي

استهل لويس فان غال فترته الجديدة في تدريب منتخب هولندا لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع النرويج في تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء وقال عقب المباراة إن الفريق يبتعد عن المستويات العالمية.

وقاد المدرب البالغ عمره 70 عاما الفريق قبل يومين فقط من المباراة ضمن المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم وقال بعدها إن منتخب هولندا لم يلعب بجدية. ونجحت هولندا في تعويض تأخرها وتعادلت 1-1 مع النرويج في أوسلو

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ومنح إرلينغ هالاند التقدم بهدف للنرويج بعد 20 دقيقة، لكن دافي كلاسن أدرك التعادل بعد 17 دقيقة ليمنح هولندا نقطة التعادل. وكاد الفريق الهولندي أن يحقق الفوز من آخر محاولة في المباراة لكن دينزل دمفريس لم يسدد بالقوة الكافية ليتصدى لها حارس النرويج.

وقال فان غال للصحفيين "دافع المنافس باستبسال ولم يترك لنا مساحات مما زاد الأمور صعوبة وفي مثل هذه المواقف يجب أن تتحلى بالإبداع لكننا لم نفعل .. فقدنا الكرة في مواقف لا داعي لها. قلت للاعبين إننا لم نلعب بجدية. لا أعتقد أن منتخب هولندا الحالي من طراز عالمي يجب أن نلعب بروح الفريق وبطريقة جماعية مثلما فعلت النرويج".

وأصبح رصيد هولندا سبع نقاط من أربع مباريات وتأتي خلف تركيا في ترتيب المجموعة.

ولم تخسر تركيا في أي مباراة حتى الآن وتعادلت 2-2 مع الجبل الأسود، ليصبح رصيدها ثماني نقاط، بينما تأتي النرويج في المركز الثالث بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن هولندا.

وحل فان جال محل فرانك دي بور عقب مسيرة مخيبة للآمال في بطولة أوروبا حيث خرج الفريق من دور الستة عشر أمام جمهورية التشيك.

وتستضيف هولندا منتخب الجبل الأسود في أيندهوفن يوم السبت المقبل، بينما تنتقل النرويج لمواجهة لاتفيا في اليوم ذاته.