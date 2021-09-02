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ماغواير: عودة "أفضل لاعب في التاريخ" إلى بيته أمر رائع

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الهداف البرتغالي

ماغواير: عودة "أفضل لاعب في التاريخ" إلى بيته أمر رائع

مانشستر - رويترز

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أشاد هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد بعودة كريستيانو رونالدو إلى النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قائلا إن "أفضل لاعب في تاريخ اللعبة" سيترك تأثيرا هائلا في أولد ترافورد.

وقضى المهاجم البرتغالي البالغ عمره 36 عاما ستة مواسم في يونايتد بين 2003 و2009 فاز خلالها بثمانية ألقاب كبرى وعاد إلى النادي هذا الأسبوع قادما من يوفنتوس في عقد لعامين مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

وأصبح رونالدو الهداف التاريخي في كرة القدم الدولية بعدما سجل هدفين قرب النهاية بضربتي رأس ليهدي البرتغال الفوز 2-1 على أيرلندا بتصفيات كأس العالم يوم الأربعاء.

وقال ماغواير "من الرائع عودة رونالدو إلى بيته. مسيرته تتحدث عن نفسها. أعتبره أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. سيتعلم اللاعبون الكثير منه. حدث كل شيء بسرعة كبيرة لدرجة أن الصفقة لم تحصل على الضجة التي تستحقها لكنه أمر رائع بالنسبة للنادي خاصة مع الأجواء التي سيخلقها في المكان والعقلية التي سيجلبها للفريق. "إنه نبأ سار للجماهير ولكن الأهم من ذلك انه سيطور الأداء في أرض الملعب. إنه لاعب استثنائي كما رأيتم الموسم الماضي".

ويؤدي ماغواير حاليا الواجب الوطني مع إنجلترا التي ستلتقي مع المجر في تصفيات كأس العالم في بودابست اليوم الخميس. وستستضيف أندورا في ويمبلي يوم الأحد وبعدها ستلعب خارج الديار مع بولندا في الثامن من سبتمبر.

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