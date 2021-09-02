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مدرب سويسرا: تشاكا رفض أخذ اللقاح

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قائد سويسرا

مدرب سويسرا: تشاكا رفض أخذ اللقاح

برلين - د ب أ

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أفادت أنباء اليوم الخميس بأنه بعدما رفض غرانيت تشاكا قائد المنتخب السويسري الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد تبين في وقت لاحق إصابته بالعدوى.

وقال مورات ياكين المدير الفني لمنتخب السويسري وأدريان ارنولد مدير الاتصالات بالاتحاد السويسري أن تشاكا الذي استبعد من المباراة أمام اليونان يوم الأربعاء في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 ، مارس حقه في الامتناع عن تلقي اللقاح.

وتعرض تشاكا لانتقادات لاذعة من جانب وسائل الإعلام السويسرية لرفضه الحصول على اللقاح رغم استمرار أزمة جائحة كورونا.

وقال ياكين "يمكننا أن نعطي فقط توصيات للاعبين ، إنه قراره فيما يتعلق بعدم تلقي اللقاح وعلينا احترامه ، إنه القائد لكنه أيضا إنسان ، إنها حقوقه الخاصة".

وبحسب ارنولد فإن تشاكا هو اللاعب الوحيد في المنتخب السويسري الذي لم يتلق اللقاح أو تعافى من العدوى.

وجاء قرار تشاكا لاعب ارسنال الإنجليزي في نفس الاسبوع الذي حث فيه اتحاد الكرة السويسري 1400 ناديا و300 آلف لاعب تابعين له ، على تلقي اللقاح.

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