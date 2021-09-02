.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منتخب سوريا يخسر أمام إيران في تصفيات المونديال

  • الخط
من لقاء سوريا وإيران

منتخب سوريا يخسر أمام إيران في تصفيات المونديال

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

استهلت إيران الدور الأخير بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 بفوز صعب 1-صفر على ضيفتها سوريا يوم الخميس.

سجل علي رضا جهانبخش الهدف الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غيرت اتجاهها بعد تمريرة مهدي طارمي عقب مرور 11 دقيقة من الشوط الثاني في استاد آزادي بطهران لتجمع إيران أول ثلاث نقاط من المجموعة الأولى.

وفي وقت سابق بنفس المجموعة تعادلت كوريا الجنوبية والعراق بدون أهداف في سيول بينما تستضيف الإمارات منتخب لبنان.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات في قطر 2022 بينما يخوص صاحبا المركز الثالث سلسلة من المواجهات الفاصلة من أجل اقتناص مقعد آسيوي خامس في النهائيات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات
ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
تطالب بـ تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر
قبل أن تذهب
طالبان تجري محادثات مع الدوحة وأنقرة لإدارة مطار كابل
طالبان تجري محادثات مع الدوحة وأنقرة لإدارة مطار كابل
اكتشف المزيد