منتخب سوريا يخسر أمام إيران في تصفيات المونديال

استهلت إيران الدور الأخير بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 بفوز صعب 1-صفر على ضيفتها سوريا يوم الخميس.



سجل علي رضا جهانبخش الهدف الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غيرت اتجاهها بعد تمريرة مهدي طارمي عقب مرور 11 دقيقة من الشوط الثاني في استاد آزادي بطهران لتجمع إيران أول ثلاث نقاط من المجموعة الأولى.



وفي وقت سابق بنفس المجموعة تعادلت كوريا الجنوبية والعراق بدون أهداف في سيول بينما تستضيف الإمارات منتخب لبنان.



ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات في قطر 2022 بينما يخوص صاحبا المركز الثالث سلسلة من المواجهات الفاصلة من أجل اقتناص مقعد آسيوي خامس في النهائيات.

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