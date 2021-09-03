أستراليا تقهر الصين بثلاثية في تصفيات كأس العالم

انطلقت أستراليا بقوة في الدور الأخير بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 بعد الفوز 3-صفر على الصين في الدوحة اليوم الخميس.

وتصدرت أستراليا المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن السعودية التي هزمت فيتنام 3-1 وعمان التي فجرت مفاجأة بالفوز 1-صفر في اليابان في وقت سابق اليوم.

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وأقيمت المباراة في قطر إذ لم تتمكن أستراليا من استضافة اللقاء بسبب قيود السفر وسط جائحة كوفيد-19 لكنها نجحت في فرض هيمنتها.

وسجلت أستراليا هدفين متتاليين في الشوط الأول عبر أوير مابيل ومارتن بويل في الدقيقتين 24 و26 وأكدت تفوقها بهدف ثالث لميتشل دوك في الدقيقة 70. وفي الجولة المقبلة تحل أستراليا ضيفة على عمان في مسقط بينما تلعب الصين ضد اليابان في الدوحة.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات في قطر العام المقبل بينما يخوص صاحبا المركز الثالث سلسلة من المواجهات الفاصلة من أجل اقتناص مقعد آسيوي خامس محتمل.