.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السويد تهزم إسبانيا وتخطف الصدارة

  • الخط
من لقاء السويد وإسبانيا

السويد تهزم إسبانيا وتخطف الصدارة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

ارتقى منتخب السويد لصدارة ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر العام القادم، بفوزه الثمين 2 - 1 على ضيفه منتخب إسبانيا يوم الخميس في الجولة الرابعة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز كوسوفو على مضيفتها جورجيا 1 - صفر.

وارتفع رصيد منتخب السويد إلى تسع نقاط في الصدارة من ثلاثة لقاءات، ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب إسبانيا، الذي تراجع للمركز الثاني، بعد خوضه 4 مباريات.

وجاء منتخب كوسوفو في المركز الثالث بثلاث نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطة أمام منتخب اليونان، صاحب المركز الرابع بنقطتين، وقبع منتخب جورجيا في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

وتقدم منتخب إسبانيا بهدف حمل توقيع كارلوس سولير في الدقيقة الخامسة، لكن سرعان ما تعادل المنتخب السويدي عن طريق أليكسندر إيزاك في الدقيقة التالية.

وأضاف فيكتور كلايسون الهدف الثاني لمنتخب السويد في الدقيقة 57، ليقوده لمواصلة انطلاقته المثالية في المجموعة.

واقتنص منتخب كوسوفو انتصاره الأول في المجموعة، عقب فوزه 1 - صفر على مضيفه منتخب جورجيا في وقت سابق اليوم.

وتقمص فيدات موريكي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف كوسوفو الوحيد في الدقيقة 18.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات
ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون
فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان..حير مشاهديه فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان..حير مشاهديه
لحظات تخطف الأنفاس.. فيديو لطفل بمصر سحبته الكهرباء لحظات تخطف الأنفاس.. فيديو لطفل بمصر سحبته الكهرباء
قبل أن تذهب
تعرّف على استراتيجية بايدن الجديدة تجاه أفغانستان
تعرّف على استراتيجية بايدن الجديدة تجاه أفغانستان
اكتشف المزيد