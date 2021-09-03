.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فان غال يحذر لاعبيه من منتخب الجبل الأسود

  • الخط
فان غال مدرب المنتخب الهولندي خلال المؤتمر الصحافي يوم الجمعة

فان غال يحذر لاعبيه من منتخب الجبل الأسود

أمستردام - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

توقع لويس فان غال مدرب هولندا مواجهة صعبة أخرى في تصفيات كأس العالم لكرة القدم عند استضافة الجبل الأسود في أيندهوفن يوم السبت بعد التعادل 1-1 في النرويج يوم الأربعاء.

ويعتقد المدرب المخضرم، الذي يقود منتخب بلاده لفترة ثالثة، أن منتخب الجبل الأسود سيكون متحفزا في لقاء السبت بالمجموعة السابعة.

وانتزعت الجبل الأسود تعادلا متأخرا 2-2 من تركيا متصدرة المجموعة يوم الأربعاء بينما عانت هولندا للخروج بنقطة من النرويج.

وبعد أربع جولات تحتل هولندا المركز الثاني بسبع نقاط بفارق نقطة خلف تركيا وتتساوى مع الجبل الأسود والنرويج.

وأبلغ فان غال مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة: أعتقد أن فريق الجبل الأسود يتمتع بالإبداع والمهارات ويملك لاعبين أذكياء وسيصعب الأمور علينا مثلما فعلت النرويج لكننا تدربنا على ذلك.

وأضاف: أعتقد أنهم سيتركون مساحات أكبر من النرويج لكنهم سيلعبون بحافز إضافي لأنهم يواجهون هولندا. ستكون مواجهة صعبة وسنقاتل خلال 90 دقيقة.

وسيستعيد فان غال المدافع ماتيس دي ليخت بعد الإيقاف لكن سيغيب دالي بليند بينما رفض المدرب الحديث عن تغيير محتمل بالدفاع أو بنظام اللعب قائلا: لا أريد أن يعرف مدربهم أكثر مما يعرف بالفعل.

وعاد فان غال (70 عاما) لقيادة هولندا خلفا لفرانك دي بور الذي استقال عقب الخروج من دور 16 ببطولة أوروبا في يونيو.

وفي فترته السابقة احتلت هولندا المركز الثالث بكأس العالم 2014 في البرازيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الموسيقى تصمت في كابل.. نساء الأوركسترا فررن الموسيقى تصمت في كابل.. نساء الأوركسترا فررن
"لا تنسَني وعائلتي".. مترجم أفغاني أنقذ بايدن يناشده
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان
الداعشي قاطع الرؤوس ينطقها لأول مرة: أقر بذنبي الداعشي قاطع الرؤوس ينطقها لأول مرة: أقر بذنبي
قبل أن تذهب
خلال 60 ثانية.. الشرطة تقتل إرهابيًا بعد طعنه 6 أشخاص بنيوزيلندا
خلال 60 ثانية.. الشرطة تقتل إرهابيًا بعد طعنه 6 أشخاص بنيوزيلندا
اكتشف المزيد