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منتخب إنجلترا يعزز صدارته برباعية في المجر

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من لقاء إنجلترا والمجر

منتخب إنجلترا يعزز صدارته برباعية في المجر

لندن - د ب أ

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عزز المنتخب الإنجليزي صدارته للمجموعة التاسعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه المجري 4 - صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 12 نقطة، بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي، فيما تجمد رصيد المنتخب المجري عند سبع نقاط في المركز الثالث.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 55 عن طريق رحيم سترلينغ، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 69 أضاف المدافع هاري ماغواير الهدف الثالث، قبل أن يختتم ديكلان رايس رباعية الإنجليز في الدقيقة 87.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز المنتخب البولندي على نظيره الألباني 4 - 1.

وتقدم نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي بالهدف الأول للمنتخب البولندي في الدقيقة 12، قبل أن يدرك سوكول سيكاليشي التعادل لصالح المنتخب الألباني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 44 سجل أدام بوكسا الهدف الثاني للمنتخب البولندي، قبل أن يضيف زميله جريجورز كريشوياك الهدف الثالث في الدقيقة 54، ثم سجل كارول لينيتي الهدف الرابع في الدقيقة 89.

ورفع منتخب بولندا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب ألبانيا عند ست نقاط في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب أندورا على سان مارينو 2 - صفر.

وسجل مارك فاليس هدفي أندورا في الدقيقتين 18 و 24.

ورفع منتخب أندورا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس، بعدما حقق فوزه الاول في المجموعة، فيما يظل منتخب سان مارينو بدون رصيد من النقاط في المركز السادس والأخير.

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