الاتحاد المجري يعلن إصابة شالاي بكورونا

أعلن الاتحاد المجري لكرة القدم يوم السبت أن آدم شالاي لاعب المنتخب والمحترف في ماينز الألماني، سيغيب عن المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2022، بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ويتأهب المنتخب المجري لمواجهة منتخب ألبانيا غدا الأحد ومنتخب أندورا يوم الأربعاء المقبل ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

مادة اعلانية

ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب سيكون متاحا للمشاركة في مباراة ماينز أمام هوفنهايم في الدوري الألماني (بوندسليغا) في 11 سبتمبر الجاري.

وشارك شالاي في المباراة التي خسرها المنتخب المجري أمام نظيره الإنجليزي صفر - 4 أمس الأول الخميس ضمن تصفيات المونديال.

ويجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقات بشأن المباراة، بسبب ادعاءات تعرض لاعبين بالمنتخب الإنجليزي لإساءات عنصرية من قبل الجماهير في استاد "بوشكاش أرينا" في بودابست.