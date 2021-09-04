.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإصابة تبعد سانشو عن مباراتي إنجلترا

  • الخط
سانشو أوكرانيا إنجلترا
سانشو في مباراة سابقة مع إنجلترا

الإصابة تبعد سانشو عن مباراتي إنجلترا

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم يوم السبت أن لاعبه جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد سيغيب عن مباراتي المنتخب المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022 أمام أندورا وبولندا بسبب الإصابة.

وغاب سانشو (21 عاما) عن المباراة التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي 4-صفر على نظيره المجري الخميس الماضي بسبب إصابة خفيفة تعرض لها قبل العودة إلى ناديه يونايتد للتعافي.

وقال المنتخب الإنجليزي في بيان: بعد تقييم الحالية مرة أخرى عاد سانشو إلى ناديه ويتوقع أن يكتمل تعافيه قبل مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت الموافق 11 سبتمبر.

وقرر غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا عدم الاستعانة بلاعب بديل لسانشو.

وفي الأسبوع الماضي خسر منتخب انجلترا جهود المهاجم دومينيك كالفرت-لوين بسبب إصابته بالتواء في الفخذ خلال مباراة فريقه إيفرتون أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتصدر إنجلترا الترتيب في المجموعة الأوروبية التاسعة وستلتقي على أرضها مع أندورا غدا الأحد قبل أن تحل ضيفة على بولندا بعدها بثلاثة أيام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أنا هموت قريب جداً".. طفلة مصرية تتحدث عن وفاتها
مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً
الأكثر قراءة
صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان
جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية! جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية!
بعد تهديده بالانتحار.. رسالة موجعة من طبيب مصري فقد بصره بعد تهديده بالانتحار.. رسالة موجعة من طبيب مصري فقد بصره
السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء
"إيرانيون حاولوا بيعي".. فيديو لفتاة تقفز من الطابق 8
فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته
قبل أن تذهب
أحمد مسعود ينفي سيطرة طالبان على بنجشير بمشاهد مصورة للاشتباكات
أحمد مسعود ينفي سيطرة طالبان على بنجشير بمشاهد مصورة للاشتباكات
اكتشف المزيد