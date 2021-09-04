الإصابة تبعد سانشو عن مباراتي إنجلترا

أعلن المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم يوم السبت أن لاعبه جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد سيغيب عن مباراتي المنتخب المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022 أمام أندورا وبولندا بسبب الإصابة.



وغاب سانشو (21 عاما) عن المباراة التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي 4-صفر على نظيره المجري الخميس الماضي بسبب إصابة خفيفة تعرض لها قبل العودة إلى ناديه يونايتد للتعافي.



وقال المنتخب الإنجليزي في بيان: بعد تقييم الحالية مرة أخرى عاد سانشو إلى ناديه ويتوقع أن يكتمل تعافيه قبل مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت الموافق 11 سبتمبر.



وقرر غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا عدم الاستعانة بلاعب بديل لسانشو.



وفي الأسبوع الماضي خسر منتخب انجلترا جهود المهاجم دومينيك كالفرت-لوين بسبب إصابته بالتواء في الفخذ خلال مباراة فريقه إيفرتون أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتتصدر إنجلترا الترتيب في المجموعة الأوروبية التاسعة وستلتقي على أرضها مع أندورا غدا الأحد قبل أن تحل ضيفة على بولندا بعدها بثلاثة أيام.



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