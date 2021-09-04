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بيل يطالب باستبعاد دول "العنصريين" من كرة القدم

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بيل ويلز
بيل في مباراة سابقة مع منتخب بلاده

بيل يطالب باستبعاد دول "العنصريين" من كرة القدم

كارديف - رويترز

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طالب غاريث بيل قائد منتخب ويلز الأول لكرة القدم باستبعاد الدول التي يكرر جمهورها توجيه الإساءات العنصرية في الملاعب بالاستبعاد من البطولات الدولية للعبة الشعبية، بعد التقارير التي تحدثت عن تعرض رحيم سترلينغ وجود بلينغهام لإساءات من هذا القبيل خلال مباراة منتخبي إنجلترا والمجر بتصفيات كأس العالم 2022 في بودابست الخميس الماضي.

وقبل مباراة ويلز أمام روسيا البيضاء في تصفيات كأس العالم الأحد تساءل جناح ريال مدريد عن جدوى التحقيقات المطولة التي تحدث دائما بعد هذه الإساءات، وطالب بتحرك أكثر سرعة في مواجهة مثل هذه المخالفات غير المقبولة.

وقال بيل (32 عاما): في ظل تكرار الإساءات وهو ما يحدث على ما يبدو فإنه من الممكن منع الدول من المشاركة في المنافسات، إذا استمرت دولة ما في تكرار هذه الإساءات الفظيعة فربما يكون من الأفضل استبعاد هذه الدولة وإيقافها حتى تتعلم الدرس بهذه الطريقة.

وأدان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورابطة اللاعبين المحترفين هذه الإساءات، بينما فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقاً.

وأكد بيل أنه سيدعم زملاءه إذا ما قرروا الانسحاب من المباراة أمام روسيا البيضاء في مدينة كازان الروسية غدا إذا وجهت إليهم أي إساءة عنصرية.

وبعد روسيا البيضاء سيلتقي منتخب ويلز مع ضيفه منتخب إستونيا في الثامن من سبتمبر الجاري.

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