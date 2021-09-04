فالكاو يعود إلى إسبانيا بقميص رايو فايكانو

أكمل المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو انتقاله إلى رايو فايكانو الإسباني بعدما وافق فريق غلطة سراي التركي على إنهاء تعاقده مع بداية الشهر الجاري.

وترك فالكاو، 35 عاما، فريق غلطة سراي بعدما لعب 25 دقيقة فقط خلال المباريات الثلاثة التي خاضها الفريق في ثلاث مسابقات حتى الآن هذا الموسم.

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وسجل فالكاو 20 هدفا في 43 مباراة في كافة المسابقات مع الفريق التركي، علما أنه تعاقد معه كلاعب حر في 2019. والآن يعود فالكاو للدوري الإسباني مع رايو، الذي صعد للدوري الممتاز هذا الموسم من خلال ملحق الصعود والهبوط.

وسجل رايو أول انتصار له هذا الموسم قبل فترة التوقف الدولي، من خلال الفوز على غرناطة برباعية نظيفة.

والآن سيحصل الفريق على دعم من فالكاو، الذي لعب من قبل في الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد في الفترة من 2011 إلى 2013.

وخلال موسمين لم يسجل أي لاعب آخر أهدافا أكثر من الـ52 هدفا التي سجلها فالكاو، باستثناء ليونيل ميسي (96) وكريستيانو رونالدو (80).