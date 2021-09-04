لويس إنريكي: خسارة السويد لن تؤثر على فرص التأهل

أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم أن الهزيمة الخميس الماضي أمام السويد في تصفيات كأس العالم 2022 لم تؤثر سلبا عليه أو على فريقه.



وتلقى منتخب إسبانيا أول هزيمة في تصفيات كأس العالم منذ 28 عاما عندما خسر في ستوكهولم 2-1 أمام نظيره السويدي.



ويحتل المنتخب الإسباني الذي صعد لقبل نهائي بطولة أوروبا 2020 المركز الثاني بين فرق المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، متخلفا بنقطتين عن السويد التي لعبت مباراة أقل وحصلت على العلامة الكاملة.



ومع تأهل صاحب المركز الأول فقط مباشرة للنهائيات فإنه يتعين على إسبانيا التقدم نحو الصدارة إذا أرادت التأهل للبطولة، بينما عبر إنريكي عن تفاؤله بفرص فريقه في التأهل للنهائيات سواء عن طريق تجاوز السويد أو عن طريق ملحق التصفيات الأوروبية.



وقال إنريكي في مؤتمر صحافي يوم السبت قبل مباراة فريقه الأحد أمام جورجيا متذيلة الترتيب: شاهدت المباراة مرة أخرى.. وأنا متفائل، إذا فزنا في مباراتي الملحق فإننا سنتأهل. عليك تجوز الصعاب وهذا ما نعمل على تحقيقه.



وستلتقي إسبانيا مع ضيفتها جورجيا غدا أن تحل ضيفة على كوسوفو الأربعاء المقبل.

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