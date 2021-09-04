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مارتينيز يمتدح موهبة لوكاكو قبل مباراته الـ 100

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المدرب الإسباني ولاعبه الهداف

مارتينيز يمتدح موهبة لوكاكو قبل مباراته الـ 100

بروكسل - رويترز

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أشاد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا بموهبة المهاجم روميلو لوكاكو النادرة قبل مباراته الدولية المئة مع منتخب بلاده، عندما يلتقي على أرضه مع جمهورية التشيك في تصفيات كأس العالم لكرة القدم غدا الأحد، حيث سيضع حال فوزه قدما في مونديال 2022.

ويعرف مارتينيز المهاجم البالغ عمره 28 عاما منذ فترة طويلة بدأت حين تعاقد مع اللاعب الشاب وقتها في إيفرتون في 2013، ويأمل أن يحتفل مهاجم تشيلسي الحالي بمباراته المئة مع المنتخب بتسجيل المزيد من الأهداف الدولية، حيث يبلغ رصيده حاليا 66 هدفا.

وقال مارتينيز للصحفيين اليوم السبت "إنه أسطورة كرة القدم البلجيكية. أرقامه رائعة. عندما أتحدث عن لوكاكو أبتعد عن الموضوعية قليلا. كنت محظوظا لمتابعة تطوره المذهل. سيخوض غدا مباراته الدولية المئة ويجب أن نحتفل بهذا الأمر كثيرا. في بعض الأحيان لا نستمتع بما لدينا من مواهب. روميلو من المواهب النادرة التي تستحق التكريم".

وأضاف مارتينيز أنه سيلعب بأقوى تشكيلة أمام التشيك لأنه حال الفوز سيوسع الفارق في صدارة المجموعة الخامسة إلى ست نقاط عن أقرب مطارديه. وسيلعب أيضا في التصفيات خارج الديار أمام روسيا البيضاء يوم الأربعاء.

وقال مارتينيز "نخوض مباراة الغد على أرضنا في حضور الجماهير بالمدرجات أخيرا. يجب أن نستفيد من هذه الفرصة. ستكون مباراة مهمة في مشوار التأهل لكأس العالم. يتعين أن نكون في أفضل حالاتنا".

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