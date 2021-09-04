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مورينيو يحث تشاكا على تلقي لقاح "كورونا"

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المدرب البرتغالي

مورينيو يحث تشاكا على تلقي لقاح "كورونا"

روما - رويترز

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حث جوزيه مورينيو مدرب روما اللاعب السويسري الدولي غرانيت تشاكا على تلقي لقاح كوفيد-19 بعدما أصيب لاعب وسط أرسنال بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وغاب قائد سويسرا البالغ عمره 28 عاما عن مباراة ودية أمام اليونان يوم الأربعاء، بعدما جاءت نتيجة اختباره لفيروس كورونا إيجابية في يوم المباراة.

وقال متحدث باسم المنتخب السويسري لصحيفة بليك المحلية إن تشاكا لم يحصل بعد على اللقاح. وكتب مورينيو تعليقا إلى تشاكا عبر إنستغرام "احصل على اللقاح غرانيت وكن في أمان".

وربطت تقارير بين إمكانية انتقال تشاكا إلى روما هذا الصيف بينما ذكرت تقارير بريطانية أن أرسنال رفض رحيل لاعبه.

وستلعب سويسرا على أرضها مع إيطاليا بطلة أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة المؤهلة لكأس العالم يوم الأحد، وقبل أن تلعب في ضيافة أيرلندا الشمالية في التاسع من سبتمبر الجاري.

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