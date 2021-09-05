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السلطات البرازيلية تطالب 4 لاعبين أرجنتينيين بالعزل الفوري

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روميرو أحد اللاعبين الأربعة

السلطات البرازيلية تطالب 4 لاعبين أرجنتينيين بالعزل الفوري

ساوباولو - رويترز

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طلبت السلطات الصحية البرازيلية من أربعة لاعبين في منتخب الأرجنتين بالعزل الصحي فورا اليوم الأحد قبل ساعات من مباراة مرتقبة بين بطلة كأس كوبا أميركا والبرازيل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في ساو باولو.

وقالت أنفيسا، وهي الجهة المنظمة في قطاع الصحة بالبرازيل، إنه كان يتعين على اللاعبين دخول الحجر الصحي فور وصولهم لأنهم قضوا فترة في المملكة المتحدة خلال 14 يوما السابقة. ولم تكشف السلطات عن أسماء اللاعبين الأربعة.

لكن تشكيلة الأرجنتين لمباراة الأحد تضم إميليانو بوينديا وإميليانو مارتينيز من أستون فيلا وثنائي توتنهام هوتسبير جيوفاني لوسيلسو وكريستيان روميرو.

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