إنجلترا تواصل انتصاراتها برباعية أندورا

أحرز جيسي لينغارد هدفين وقام بصناعة آخر، ليقود منتخب إنجلترا لاكتساح ضيفه منتخب أندورا 4 - صفر اليوم الخميس في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام المقبل، التي شهدت أيضا فوز ألبانيا على ضيفتها المجر 1 - صفر.

واستمر منتخب إنجلترا، وصيف بطل كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2020) في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، مواصلا انطلاقته المثالية في المجموعة، بعد فوزه في جميع مبارياته الخمس الأولى، محققا العلامة الكاملة حتى الآن. وبات المنتخب الألباني في المركز الثاني مؤقتا بتسع نقاط، بفارق نقطتين أمام منتخب بولندا، صاحب المركز الثالث الذي يواجه مضيفه سان مارينو، متذيل الترتيب بلا نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة، فيما تراجع منتخب المجر للمركز الرابع بسبع نقاط، وتواجد منتخب أندورا في المركز الخامس بثلاث نقاط.

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وعلى ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن، خاص منتخب إنجلترا اللقاء بعدد من العناصر البديلة في بداية اللقاء، قبل أن يدفع غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي بهاري كين وماسون ماونت في الشوط الثاني، الذي كشر خلاله منتخب (الأسود الثلاثة) عن أنيابه. افتتح لينغارد التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن يحرز كين الهدف الثاني في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، ليعود لينغارد ويهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 78، فيما اختتم بوكايو ساكا مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع من صناعة غلينجارد في الدقيقة 85.

وفي العاصمة الألبانية تيرانا، استعاد منتخب ألبانيا نغمة الانتصارات، بعد فوزه 1 / صفر على ضيفه منتخب المجر في الوقت القاتل. ويدين منتخب ألبانيا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أرماندو بروخا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87، ليستعيد الألبان اتزانهم بعد الخسارة أمام بولندا في الجولة الماضية.