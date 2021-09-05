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خضيرة يقترب من الانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا

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سامي خضيرة لوف
خضيرة مع المدرب السابق هانزي فليك في مناسبة سابقة

خضيرة يقترب من الانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا

العربية.نت

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طالب أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم لاعب الوسط سامي خضيرة بالانضمام إلى الجهاز الفني الذي يقوده هانزي فليك، وذلك بعدما أصبح زميله السابق بينيديكت هويديس مسؤولاً عن التنسيق بين الاتحاد الألماني لكرة القدم والمنتخب.

وكان خضيرة ضمن عناصر الفريق الذي فاز بكأس العالم 2014 بالبرازيل عقب التغلب على منتخب الأرجنتين 1-0 بفضل هدف ماريو غوتزه بالأشواط الإضافية.

وقال بيرهوف: أحاول التواصل مع خضيرة وبيير ميرتساكر للانضمام إلى الجهاز الفني تحت قيادة هانزي فليك.

وزاد: لطالما كانت الفكرة هي جلب لاعبين سابقين في المنتخب الوطني أو لاعبي الدوري الألماني. نحاول القيام بذلك في العديد من المجالات. لقد فعلنا ذلك أكثر في مجال التدريب لأن هناك المزيد من الاهتمام. ولكن هذا ينطبق أيضًا في مجال الإدارة.

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