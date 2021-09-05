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فان غال يأمل بأن يجلب الفوز الأخير الثقة قبل لقاء تركيا

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فان غال
فان غال عاد إلى تدريب هولندا في ولاية ثالثة

فان غال يأمل بأن يجلب الفوز الأخير الثقة قبل لقاء تركيا

أمستردام - د ب أ

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يأمل لويس فان غال المدير الفني لمنتخب هولندا أن يمنح الفوز الساحق على الجبل الأسود بأربعة أهداف دون رد، فريقه جرعة مضاعفة من الثقة قبل المواجهة الحاسمة أمام تركيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وبعد التعادل مع النرويج بهدف لمثله في المباراة الأولى خلال الولاية التدريبية الثالثة لفان غال، نجح المنتخب الهولندي في اكتساح الجبل الأسود برباعية مساء السبت في التصفيات الأوروبية.

وقال فان غال لشبكة "إن أو إس": بدأنا بشكل سيئ للغاية لكن في النهاية كنا أكثر حذرا من المواجهة أمام النرويج، فأمام النرويج بدأنا بشكل جيد لكننا لم نكن جيدين طوال المباراة.

وأشار: توجب علينا الفوز، إن لم نفز كنا سنهدر هدفنا، أعتقد أن هذا الفوز يجلب معه بعض الضغوط. تحكمنا تماما في مباراة الجبل الأسود، رغم أن الفترة التي قضيناها معا قصيرة ولا يزال علينا التعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل.

وختم بالقول: لكن إذا تمكنت من الفوز على فريق يلعب بمثل هذا الأداء الدفاعي، برباعية نظيفة فهذا يعطيك دفعة للمباراة التالية.

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