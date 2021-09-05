قائد فرنسا يطالب زملاءه بنسيان التتويج بكأس العالم

طالب القائد هوغو لوريس زملاءه في منتخب فرنسا بوضع نشوة التتويج بلقب كأس العالم 2018 خلف ظهورهم والتركيز على حملة التأهل لمونديال 2022 بعد الأداء المحبط أمام أوكرانيا.

وتعادل منتخب فرنسا مع مضيفه الأوكراني بهدف لمثله مساء السبت في التصفيات المؤهلة للمونديال لتكون هي المرة الأولى في التاريخ التي يتعادل فيها الفريق خمس مرات متتالية.

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وسجل أنتوني مارسيال أول هدف دولي له مع منتخب فرنسا بعد خمسة أعوام من المشاركات الدولية ليدرك التعادل للديوك، بعد أن تقدم ميكولا شابارينكو بهدف لأوكرانيا.

وقال لوريس لشبكة "إم 6": كان يوجد نقص في الالتزام والقوة، نشوة مونديال 2018 انتهت، نشعر ببعض التراجع في الثقة ، هناك أيضا الكثير من التطور فيما يتعلق باللاعبين، لكن الأمر يرجع للجميع في رفع مستوى الأداء.



وختم حارس توتنهام بالقول: علينا أن نواصل التحلي بالإيجابية وأن نحقق النجاح بداية من المباراة أمام فنلندا.